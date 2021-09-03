الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة الأحد

الخطوط الكويتية
الخطوط الكويتية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي بداية من الأحد 5 سبتمبر، بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المقرر وصول أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية الأحد المقبل، الرحلة رقم KU 545 سعت 1415 في تمام الساعة 2,15 ظهرا، وتغادر الرحلة برقم KU 546 سعت 1615 في تمام الساعة 4,15 عصراً، وذلك بعد توقف استمر 13 شهرا بسبب فيروس كورونا.

 

وأضاف أنه سيتم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولي للرحلة بـ3 ساعات، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وبدأت شركات الطيران المصرية وعلى رأسها شركة مصر للطيران في حجز الرحلات من وإلى الكويت، على أن تستأنف رحلاتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتي تسع لـ309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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