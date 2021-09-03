بعد فيديو إهانة الأم.. روّاد السوشيال لـ أحمد حسن وزينب: «أنتم مرضى نفسيين»

شارك البلوجر أحمد حسن، وزوجته زينب، جمهورهم عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو بعنوان "مقلب إهانة واستفزاز في أمي"، ما أثار غضب روّاد السوشيال ميديا.



وأوضح البلوجر أحمد حسن، أنها المرة الأولى التي ينفذ فيها مقلب في والدته، لأنه يخشى دوما ردود أفعالها الغاضبة والانفعالية.

وأكد أن زوجته زينب سوف تكون شريكته في مقلب والدته، لافتًا إلى أنه سيكون بشكل أساسي حول استفزاز والدته في شكلها وملابسها وتفاصيل هيئتها، وذلك قبل تثبيت الكاميرا في سيارته، ليبدأ المقلب بخروج زينب ووالدته إليه لركوب السيارة.

وقال أحمد حسن وزينب: «أنا مفهم ماما إني هخرجها وأظبطها، وأنا فعلا هظبطها، وهستفزها ومش هسكت ولا هسيبها، وهتشوفوا هعمل فيها إيه»، ثم بدأ بالمقارنات بين زينب ووالدته، وأظهر لوالدته أنه يفضل زوجته عنها، حتى بدأت تظهر عليها علامات العصبية.



حقق الفيديو ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة من مجرد نشره، وتفاعل معه أكثر من 65 ألف متابع، و10 آلاف تعليق.



وأثار الفيديو غضب روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه تصدر محركات البحث جوجل، وكتبت وفاء صلاح الدين، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "بجد طنط صعبت عليا قوي"، وعلق عمرو قرطاج، من روّاد السوشيال ميديا: "طيب افرض امك الست الطيبة اتنرفزت واتعصبت اكتر من كده وحصل ليها حاجه هتفرح وقتها بعدد المشاهدات".



وعلقت هند البنا، من رواد فيسبوك قائلًة: "انت مرضي نفسيين وعلاقات غير سوية حتي لو مقلب لا دي أخلاق زوجة ولا دي أخلاق حماة اية دي لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

شيء مرعب".



وكتبت وسام الخطيب من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "على فكرا دا مش هزار خلاص الاب والام ميتعملش فيهم مقالب ونهينهم ونعصبهم كدا ربنا يهديكم".