الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسئولى إعلانات فى حى الجمرك 4 أيام لاتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه

حبس
حبس

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بحبس 2 من مسئولي الإعلانات بحي الجمرك، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في إهدار 4.5 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة في الفترة من 2013 إلى 2019.

وجاء القرار في إطار محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل أحياء محافظة الإسكندرية، وبعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء، بإحالة أي مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلي النيابة العامة.

وقالت محافظة الإسكندرية، فى بيان صحفى، يأتي ذلك بناءً علي مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية، بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.

نيابة الجمرك محافظة الاسكندرية الوكالات الإعلانية القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

على أرض مصر.. انطلاق تدريب «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة (فيديو)

شروط السفر إلى الكويت من مصر

بيراميدز يكذب لبيب: عبدالله السعيد ليس للبيع

في ختام تعاملات الأسبوع.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 32 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى رام الله

"مُفجر الأحذية"..كيف أحبط الـCIA هجمات القاعدة على إسرائيل بعد 11 سبتمبر؟