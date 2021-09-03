حبس مسئولى إعلانات فى حى الجمرك 4 أيام لاتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بحبس 2 من مسئولي الإعلانات بحي الجمرك، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في إهدار 4.5 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة في الفترة من 2013 إلى 2019.

وجاء القرار في إطار محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل أحياء محافظة الإسكندرية، وبعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء، بإحالة أي مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلي النيابة العامة.

وقالت محافظة الإسكندرية، فى بيان صحفى، يأتي ذلك بناءً علي مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية، بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.