الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. انطلاق الدورة السابعة لمهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية

مهرجان الحرية المسرحي
مهرجان الحرية المسرحي

تنطلق في الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر 2021، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي "دورة الراحل محمد غنيم "، والتي ينظمها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بعد أن أقام مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ست دورات محلية بنجاح باهر خلال الأعوام 2016 – 2017 – 2018- 2019.

ويدير الدورة السابعة من المهرجان المخرج المسرحي محمد مرسي إبراهيم،  تحت رئاسة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويقام المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، والدكتور مصطفى عبد المعطي رئيس مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع، و يقدم المهرجان نشرة مطبوعة يومية ويقدم أيضاً رسالة يومية علي الانترنت.

يعتمد المهرجان علي عدد كبير من المتطوعين في أكثر من مهمة، سواء للجان التحكيم أو المشاهدة أو التنظيم أو التجهيزات .

يقوم المهرجان فى دورته السابعة هذا العام بعدد من التكريمات لكل من اسم الراحل محمد غنيم ــ الفنان القدير شريف الدسوقى ــ الدكتور جمال ياقوت ــ الفنان السكندرى الكبير محمد يسرى ــ السيناريست الممثل الشاب محمود حمدان ــ الفنانة إيمان الصيرفى  واسم الفنان الراحل مؤمن عبدة .


يشار إلي أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية . يقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.

في عام 1962 تم تحويله إلي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية . وفي عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.

مهرجان الحرية المسرحي دورة محمد غنيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنانة سميرة عبد العزيز

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