«الصحة» تطلق 7 قوافل طبية في 7 محافظات ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 7 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في 7 محافظات، موضحة أن هذه المحافظات هي الشرقية - الغربية - الجيزة - دمياط وجنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد.

وأكدت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوافل ستستمر يومي 3 و4 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية منها النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفاً و619 مواطناً من خلال 136 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 26 ألفاً و406 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفاً و273 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جهتها، أكد الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، على حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.