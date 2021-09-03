ماليزيا: 47.2% من السكان تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

أفادت اللجنة الخاصة لضمان إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ماليزيا، بأن نسبة متلقي جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس وصلت 47.2 % أو ما يعادل 15 مليونا و429 ألفا و300 نسمة من تعداد سكان ماليزيا.

وأشارت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - اليوم الجمعة - إلى أن نحو 20 مليونا و115 ألفا و233 شخصاً أو ما يعادل 61.6 % تلقوا الجرعة الأولى ليصبح بذلك إجمالي عدد اللقاحات ضد "كوفيد-19" المعطاة ضمن برنامج التطعيم الوطني 35 مليونا و519 ألفا و754 جرعة.

وأوضح البيان أن نسبة السكان البالغين الذين أكملوا التطعيم بجرعتين من اللقاحات ازدادت إلى 65.9 في المئة حتى أمس الخميس، مقارنة بيوم الأربعاء 65.1 في المئة.