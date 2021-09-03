توافد 695 طالبًا على معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس عن توافد طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة على معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة فى اليوم الثالث من المرحلة الثانية للتنسيق، حيث تم استقبال ٦٩٥ طالبا وطالبة من خلال 13 معملا في خمس كليات هي (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأعلنت معامل كلية الهندسة عن استقبال ٧٠ طالبا وطالبة (٢ معادلة/٦٨ عامة)، وكلية الآداب ٤٧٥ (٢٥ معادلة/ ٤٥٠ عامة)، وكلية البنات ٣٧ (١ معادلة/٣٦ عامة)، وكلية الزراعة ٢٥ (٠ معادلة/ ٢٥ عامة)، وكلية الحاسبات والمعلومات ٨٨ (١٣معادلة / ٧٥ عامة)، حيث أصبح العدد الإجمالي ٦٩٥ طالبا وطالبة فى اليوم الثالث للمرحله الثانية.

وحرصت الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أمس الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021-2022.

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات لطلاب الثانوية العامة حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4-9-2021.