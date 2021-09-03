بـ 2.6 مليون جنيه.. حبس 5 عاطلين ضبطوا بـ 380 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من لمخدر الحشيش وزنت 38 كيلو جرام بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتي الشرقية والقليوبية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت المعلومات أن اثنين من العناصر يقومان بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة عنصر آخر، بينما يقوم العنصران الآخران بإستكشاف ومراقبة الطريق مستخدمين سيارة أخرى خشية ضبطهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذ من دائرة قسم شرطة الدخيلة غرب بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وضبطهم حال ركوبهم السيارتين المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على( 380 طربة لمخدر الحشيش وزنت 38 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و 660 ألف جنيه تقريبا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.