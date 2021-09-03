الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خفر السواحل الأمريكى يحقق فى تقارير حول تسرب نفطى بعد إعصار «آيدا»

تسرب نفطى
تسرب نفطى

أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه يحقق في تقارير عن تسربات نفطية محتملة ناجمة عن الإعصار "آيدا" بعد نشر صور جوية من قبل وكالة "أسوشيتد برس".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال المتحدث باسم خفر السواحل، غابرييل ويزدوم، إنه تم إرسال طائرة للتحقيق في تقارير عن بقعة بطول أميال في خليج المكسيك جنوب بورت فورشون في ولاية لويزيانا.

وأضاف ويزدوم أن "الطائرات ستحلق فوق مصفاة نفط رئيسية على طول نهر المسيسيبي جنوب نيو أورليانز، بعد تقرير عن لمعان بلون قوس قزح في مياه الفيضانات".

وفي بيانات صدرت بعد العاصفة يومي الإثنين والثلاثاء، قالت "فيليبس 66" إنها تقوم بتقييم الظروف في مصفاتها، لكنها لم تقدم أي مؤشر على أي مخاطر بيئية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هناك الكثير من الأضرار جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا.

وأضاف بايدن خلال كلمة له بشأن التداعيات الناجمة عن إعصار إيدا: «نعمل لوقف تمدد النيران فى كاليفورنيا»، معلنًا عن إطلاق برنامج لمساعدة كاليفورنيا للسيطرة على الحرائق التى اجتاحت الولاية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكى، غدا الجمعة، ولاية لويزيانا بعد الأضرار الكبيرة التى خلفها الإعصار «إيدا».

وهطلت أمطار غزيرة فى نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذى زرع الفوضى فى شمال شرق الولايات المتحدة وأدى إلى إلغاء رحلات جوية وإعلان حالة الطوارئ فى مناطق عدة.

وتحولت الشوارع إلى أنهار فى بعض الأماكن فى العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة بينما غمرت المياه محطات المترو الذى توقف عن الخدمة، حسب هيئة النقل «ميتروبوليتان ترانسبورتيشن اوثوريتى» التى تدير وسائل النقل العام فى نيويورك.

وسجلت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية رقمًا قياسيًا مطلقًا مع تساقط 80 ملم من الأمطار فى ساعة واحدة فى سنترال بارك.

يحقق بعد تسرب أمريكي إعصار الأمريكي السواحل الأمريكي تسرب نفطي خفر السواحل السواحل تقارير عصار سواحل نفط عصار إيدا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

تباين أسعار النفط قبل تقرير الوظائف الأمريكية

الدولار يهوي لأدنى مستوياته منذ شهر قبل اختبار الوظائف الأمريكية

قمة مصر والأردن وفلسطين وتدريبات القوات المسلحة تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يقر ميزانية إسرائيل بالقراءة الأولى

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين