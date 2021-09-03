خفر السواحل الأمريكى يحقق فى تقارير حول تسرب نفطى بعد إعصار «آيدا»

أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه يحقق في تقارير عن تسربات نفطية محتملة ناجمة عن الإعصار "آيدا" بعد نشر صور جوية من قبل وكالة "أسوشيتد برس".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال المتحدث باسم خفر السواحل، غابرييل ويزدوم، إنه تم إرسال طائرة للتحقيق في تقارير عن بقعة بطول أميال في خليج المكسيك جنوب بورت فورشون في ولاية لويزيانا.

وأضاف ويزدوم أن "الطائرات ستحلق فوق مصفاة نفط رئيسية على طول نهر المسيسيبي جنوب نيو أورليانز، بعد تقرير عن لمعان بلون قوس قزح في مياه الفيضانات".

وفي بيانات صدرت بعد العاصفة يومي الإثنين والثلاثاء، قالت "فيليبس 66" إنها تقوم بتقييم الظروف في مصفاتها، لكنها لم تقدم أي مؤشر على أي مخاطر بيئية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هناك الكثير من الأضرار جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا.

وأضاف بايدن خلال كلمة له بشأن التداعيات الناجمة عن إعصار إيدا: «نعمل لوقف تمدد النيران فى كاليفورنيا»، معلنًا عن إطلاق برنامج لمساعدة كاليفورنيا للسيطرة على الحرائق التى اجتاحت الولاية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكى، غدا الجمعة، ولاية لويزيانا بعد الأضرار الكبيرة التى خلفها الإعصار «إيدا».

وهطلت أمطار غزيرة فى نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذى زرع الفوضى فى شمال شرق الولايات المتحدة وأدى إلى إلغاء رحلات جوية وإعلان حالة الطوارئ فى مناطق عدة.

وتحولت الشوارع إلى أنهار فى بعض الأماكن فى العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة بينما غمرت المياه محطات المترو الذى توقف عن الخدمة، حسب هيئة النقل «ميتروبوليتان ترانسبورتيشن اوثوريتى» التى تدير وسائل النقل العام فى نيويورك.

وسجلت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية رقمًا قياسيًا مطلقًا مع تساقط 80 ملم من الأمطار فى ساعة واحدة فى سنترال بارك.