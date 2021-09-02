«التضامن» تحدد 10 فئات للحصول على إعانة العجز الكلى أو المستديم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معاش العجز الكامل المستديم هو المعاش الذي استحق لثبوت العجز الكامل (المرضى/ الإصابي) أثناء الخدمة أو بعدها (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة).

وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن شروط الحصول على الإعانة هي:-

- حالات فقد البصر كلياً.

- فقد الذراعين .

- فقد الطرفين السفليين .

- الشلل الرباعى الكامل.

- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.

- الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة.

- المرض العقلى.

- هبوط القلب المزمن الشديد.

- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.

- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.

- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس الهيئة المذكورة أو من ينيبه.

إجراءات الحصول على الخدمة

تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى إذا قررت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً أو قررت توافر حالة العجز عن الكسب للإبن أو للابنة أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

- إذا استدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستديم أو الولد العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد ثبوت عجزه، فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه.

- إذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة صاحب المعاش أو الولد مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر، فله أن يطعن فى قرارها أمام لجنة فحص المنازعات المشكلة بقرار رئيس الصندوق وفقا لأحكام المادة 258 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.