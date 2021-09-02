أزياء رجالى ملائمة للطقس الحار (صور)

مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن أفضل طريقة للحفاظ على البرودة والمظهر الرائع في نفس الوقت للرجال هي ارتداء قمصان فضفاضة مع سراويل خفيفة ملائمة، ونستعر ض لكم فيما يلي بعض الأزياء الرجالي الملائمة لهذا الجو الحار، وفقا لموقع vogue .



التيشرتات القطنية مع السراويل القصيرة



شهدت صيحة التيشرت القطني أو القميص الفضفاض للجزء العلوي من الجسم ارتفاعا في السنوات الماضية، كما اتخذت السراويل القصيرة منعطفًا جريئًا.

وشهد أسبوع الموضة في نيويورك ظهورا لهذا الشكل من أشكال الموضة بألوان الباستيل الرائعة ، ودرجات البيج والبني وهما لونين محايدين، فأحرص علي إضافة هذه السراويل القصيرة السوداء أو البيج أو البني إلى خزانة ملابسك.

السراويل الرياضية

السروال الرياضي هو خيار سهل وملائم عندما يكون الخروج غير رسمي، لكن يجب عليك تجنب الاختيارات الفضفاضة جدا والطويلة، فاختيار السروال الرياضي فيما فوق الركبة مباشرة دائمًا ما يكون خيارا موفقا.

القمصان



يمكن أن تكون القمصان الصيفية بالإضافة لأنها تلائم الطقس الحار أمرا جذابا للغاية،ولديك ثلاث خيارات من القمصان قمصان بولو، وقمصان ذو أزرار وأكمام طويلة ، وقمصان ذو أزرار بأكمام قصيرة.

وبالنسبة لقمصان بولو فيتم ارتداءها بشكل جيد مع السراويل القصيرة، أو بنطلون جينز.

نصائح لإختيار القمصان الصيفية

-استثمر في بعض القمصان الخفيفة أكثر، وحافظ على بساطة التصميمات.

- اختر قمصان مصنوعة من كتان خفيف الوزن إذا كانت ذو الأكمام الطويلة.

- من السهل دائمًا العثور على القمصان ذات الألوان الفاتحة السادة ، ولكن إذا كان بإمكانك العثور على منقوشة لا تسبب لك ضربة شمس، فاستمتع ببعض الأنماط المتوفرة من دون المبالغة في اختيار شكل النقوش.



بالنسبة للقمصان ذو الأكمام القصيرة، تنطبق نفس القواعد، قم بإختيارها خفيفة الوزن وبسيطة التصميم.

سروال خفيف الوزن ملائم لإرتفاع درجة الحرارة

بدلا من الدنيم والسروال السميك، بإمكانك إختيار سروال من من الكتان والنايلون، سوف تعطي ساقيك بعض المساحة للتنفس.



