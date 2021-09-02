الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منتخب الإسكندرية يحصد المركز الأول في دوري مراكز الشباب للصم والبكم

بطولة دوري الصم والبكم
بطولة دوري الصم والبكم

حصد منتخب الإسكندرية للصم والبكم على المركز الأول والميدالية الذهبية، في النسخة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم، التي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومكتب ذوي القدرات والهمم، تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. 

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية بفريق الصم لكرة القدم، حيث تغلب منتخب الإسكندرية للصم على منتخب أسيوط بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري مراكز الشباب للصم بنسخته الرابعة المنفذ بالمركز الأوليمبى بالمعاد.

وحصل منتخب الإسكندرية على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجائزة مالية قدرها ٨٠ ألف جنيه، ويحصل منتخب أسيوط على المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها ٧٠ ألف جنيه، فيما حصد منتخب الإسماعيلية صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها ٦٠ ألف جنيه.

منتخب الإسكندرية للصم والبكم المركز الأول الميدالية الذهبية النسخة الرابعة وزارة الشباب والرياضة ذوي القدرات والهمم

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