الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يوم ثقافي كوري لخريجي معهد «سي جونج» لتعليم اللغة الكورية

المركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري

استضاف المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي حشدًا من طلبة معهد "سي جونج" لتعليم اللغة الكورية في مصر بمناسبة انتهاء دراستهم للغة الكورية – المستوى المتوسط.

ورحب مدير المركز الثقافي أوه سونج هو بالطلبة المشاركين وأثنى على جهودهم في تعلم اللغة الكورية والتي يتم تدريسها أونلاين في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 وقال مدير المركز إن معهد سي جونج يضم الآن نحو 520 دارس للغة الكورية وأنه يخطط لزيارة أعداد المقبولين في المستقبل.

وأوضح أنه سيتم فتح باب التقدم للدورة الجديدة لتعلم اللغة الكورية في ديسمبر المقبل. 

وقد استعرض المشاركون تجاربهم الشخصية في رحلة تعلم اللغة الكورية التي استمرت ما بين 3 سنوات و4 سنوات، وقام مدير المركز بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على جميع المشاركين.

ومن جانبهم، قدم المشاركون بعض الفقرات الفنية وأغاني الكى بوب، كما استمتعوا بتجربة الألعاب الكورية التقليدية وتناول بعض الأصناف الشهية من الطعام الكوري.

وكان قد نظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة كأس السفير الكوري الرابعة عشرة للتايكوندو- عروض البومزا.

وتهدف البطولة التي سيتم تنظيمها أونلاين بسبب فيروس كورونا إلي تعزيز رياضة التايكوندو وتحفيز كل لاعبي التايكوندو في مصر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائزون في بطولة السفير للمشاركة في النهائيات المقررة أونلاين في كوريا الجنوبية.

ودعا المركز كل لاعبي التايكوندو لتقديم طلبات المشاركة في البطولة وفق الشروط الواردة في الاستمارات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز وموقع اتحاد التايكوندو وذلك حتى ٧ سبتمبر الجاري.

ويدعو المركز كل لاعبي التايكوندو لتقديم طلبات المشاركة في البطولة وفق الشروط الواردة في الاستمارات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز وموقع اتحاد التايكوندو وذلك حتى ٧ سبتمبر الجاري.

 

المركز الثقافي كوريا انتهاء الدراسة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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