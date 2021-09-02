غلق مركز للأعشاب الطبية والعطرية ومستلزمات الحجامة بطامية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركز مخالف للأعشاب الطبية والنباتات العطرية ومستلزمات الحجامة بمساكن حفر الباطن بمركز طامية، خلال حملة بالتنسيق بين مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة ومسئولي مديرية التموين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم تلقى شكوى بشأن أحد المراكز المخالفة لبيع الأعشاب الطبية والنباتات العطرية ومستلزمات الحجامة بطامية، وعلى الفور وجه مسئولي مديرية الصحة والتموين بشن حملة للتأكد من الشكوى، وتم تشكيل حملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وشارك فيها مسئولي مديرية التموين، وقامت بالمرور على المركز محل الشكوى، وتم رصد المخالفات به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التى تقوم بها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مسئولي التموين، لمراقبة الأسواق والأسعار، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين.