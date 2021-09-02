غلق مركز للأعشاب الطبية والعطرية ومستلزمات الحجامة بطامية بالفيوم

غلق مركز للأعشاب الطبية والعطرية ومستلزمات الحجامة بطامية بالفيوم
أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركز مخالف للأعشاب الطبية والنباتات العطرية ومستلزمات الحجامة بمساكن حفر الباطن بمركز طامية، خلال حملة بالتنسيق بين مسئولي العلاج الحر بمديرية الصحة ومسئولي مديرية التموين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم تلقى شكوى بشأن أحد المراكز المخالفة لبيع الأعشاب الطبية والنباتات العطرية ومستلزمات الحجامة بطامية، وعلى الفور وجه مسئولي مديرية الصحة والتموين بشن حملة للتأكد من الشكوى، وتم تشكيل حملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وشارك فيها مسئولي مديرية التموين، وقامت بالمرور على المركز محل الشكوى، وتم رصد المخالفات به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التى تقوم بها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مسئولي التموين، لمراقبة الأسواق والأسعار، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين.