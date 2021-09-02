الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب لبناني: تفاؤل حذر في تأليف الحكومة اللبنانية

النائب أسعد درغام
النائب أسعد درغام

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام اليوم الخميس عن "تفاؤل حذر في موضوع تأليف الحكومة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن درغام قوله إن "مفاوضات التأليف تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها مشوبة بالحذر بسبب بعض العقد، ومنها وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وهما بحاجة إلى توافق بين الرئيس ميشال عون (ورئيس الوزراء المكلف) نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية يجب أن يكون شريكًا في التسمية لأهمية هاتين الوزارتين في عملية الإنقاذ".

وأضاف: "إذا استمرت العرقلة فهذا يعني أمرًا من اثنين إما بسبب تدخل نادي رؤساء الحكومة السابقين، أو أن هناك تدخلًا خارجيًا، ونراهن على العلاقة الطيبة بين الرئيسين عون وميقاتي وعلى حنكة الرئيس المكلف في تدوير الزوايا".
 

يذكر أنه كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو  الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها ميقاتي 72 صوتًا من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات عون وميقاتي عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة قريبًا.

لبنان الحكومة الاقتصاد عون بيروت

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