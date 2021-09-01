الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

راب: بريطانيا قد تحتاج لتطوير قدراتها عسكرية للعمل بدون الولايات المتحدة

دومينيك راب
دومينيك راب

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن الحكومة قد تحتاج إلى تطوير قدراتها حتى تتمكن من العمل على مهام عسكرية معينة في المستقبل بدون الولايات المتحدة.

أضاف راب في كلمة أمام لجنة برلمانية أن بريطانيا اضطرت لسحب قواتها من أفغانستان لعدم وجود تحالف بديل عملي بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيسحب الجنود الأمريكيين من البلاد، وتابع قائلاً للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان "نحتاج للنظر إلى قدراتنا.

أضاف "من الأمور التي تحدثنا عنها أهمية العمل بسرعة وسهولة والقدرة على ذلك، إن هذا بالفعل جزء من التحليل الإستراتيجي، ومع ذلك ستظل الولايات المتحدة بالطبع أقرب حلفائنا".

وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب الولايات المتحدة بريطانيا أفغانستان

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