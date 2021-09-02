اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك سلمان و«imc»  للعلوم التطبيقية النمساوية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك سلمان فرع "شرم الشيخ"، وجامعة IMC للعلوم التطبيقية krems بدولة النمسا، لطرح برامج بشهادة مزدوجة بمستويات البكالوريوس والماجستير في مجال إدارة السياحة والضيافة.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة العلمية مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة، والوصول بالتعليم العالي المصري للمستويات العالمية، مشيرًا إلى أن موقع جامعة الملك سلمان الجغرافي المتميز يجعل منها قبلة للتبادل العلمي والثقافي والتواصل بين الحضارات، كما تقدم الجامعة من خلال برامجها الدراسية في السياحة والضيافة خريجين مؤهلين بأحدث المناهج العلمية في إدارة المنشآت السياحية.

وأشاد الوزير بمستوى جامعة IMC التي تحظى بسمعة متميزة في هذا التخصص، مؤكدًا حرص الوزارة على فتح برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل، وعبر عن تطلعه لأن تساهم الاتفاقية في تحقيق تطور في خدمات السياحة والضيافة، وخدمة هذا المجال الحيوي في مصر لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري.

وأكد سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، أن هذه الاتفاقية جاءت نتاج زيارته الأخيرة لمصر، مشيدًا بتعاون الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ودعمه الكبير لتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز روابط الشراكة العلمية والثقافية مع مصر.

وأشاد البروفيسور كارل إنسفيلينر، المدير التنفيذي لجامعة IMC، بالجهود التي بذلها الطرفان لإتمام الاتفاقية رغم ظروف جائحة كورونا، وبالتعاون بين جامعتى الملك سلمان و IMC، ومشيًرا إلى أن هذا البرنامج حاصل على الاعتماد من وكالة ضمان الجودة والاعتماد النمساوية، وسوف تقوم الجامعة بمنح الطلاب شهادة معتمدة من الجانب النمساوي، لافتًا إلى أن خريجي هذا البرنامج في أوروبا يصل نسبة تشغيلهم بعد التخرج لأكثر من 90% لتميزهم العلمي.

وأكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة هي أول جامعة ذكية في سيناء، وواحدة من منظومة الجامعات الأهلية الدولية الجديدة التي تسعى لأن تقدم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتشجيع الابتكار و الإبداع في البحث العلمي من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات العالمية المتميزة، ومع مؤسسات سوق العمل.

وتنص الاتفاقية على أن تكون مدة البرنامج الدراسي ثلاث سنوات، مقسمة إلى خمس فصول أكاديمية، وفصل للتدريب العملي يتم في مؤسسات بحثية أو جهات مختارة داخل أو خارج مصر، على أن يقضى الطالب سنة تأسيس إلزامية قبل بدء برنامج البكالوريوس، إلى جانب إتمام دورات إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمنح الطالب وفقًا لهذا البرنامج درجة مزدوجة من جامعتي الملك سلمان، و IMC بالنمسا، ويقدم البرنامج 3 درجات علمية هي: البكالوريوس في إدارة الضيافة، وماجستير الضيافة، وماجستير التسويق.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم جامعة IMC بتصميم المناهج الدراسية بما يناسب احتياجات السياحة المصرية، بالتعاون مع الجانب المصري، وتحديد اللوائح الأكاديمية بما في ذلك لوائح الامتحانات، ووضع قواعد قبول الطلاب (مع مراعاة لوائح قبول الطلاب المصرية)، وتقديم سياسة ضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس، ومراقبة تطوير وجودة البرنامج، وتوفير تدريب لأعضاء هيئة التدريس وإيفاد محاضرين من الجانب النمساوي.

بينما تقوم جامعة الملك سلمان بتوفير المباني والبنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية بمستوى يناسب تقديم الدراسة بنظامي الحضور و الأونلاين، وترشيح أعضاء هيئة التدريس المصريين، وتنظيم الجوانب الإدارية، وقبول الطلاب، وتسويق البرنامج الدراسي.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في البحوث التطبيقية والأنشطة البحثية خاصة المشاريع العلمية المبتكرة والنشر العلمي، والمشاركة في المؤتمرات العلمية.

ومن المفترض أن يبدأ البرنامج اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022 بقبول الطلاب في السنة التأسيسة.

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وعبر الفيديو «كونفرانس» البروفيسور كارل إنسفيلنير، المدير التنفيذي لجامعة IMC.