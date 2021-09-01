الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمان: 4 وفيات و93 إصابة بكورونا

عمان
عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة إصابة و134 حالة تعاف خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 52.

ووفقا للوزارة، بلغ إجمالي الإصابات المُسجلة في السلطنة 302 ألف و393 حالة، والمتعافين 292 ألفا و38  بنسبة تصل إلى 96.6 % ، والوفيات  4068 بنسبة 1.3 % .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالسلطنة 302 ألف و300 حالة.


وأوضحت الوزارة - في بيان الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - أنه تم تسجيل 183 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى291 ألفا و904 متعافين؛ لترتفع نسبة التعافي إلى 96.6%، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 4064 حالة بنسبة 1.3%.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أن بلاده نجحت في تطعيم نحو 70 بالمائة من المستهدفين بالتطعيم بلقاحات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضح السعيدي قائلا: "بلغ إجمالي جرعات كوفيد-19 التي تم إعطاؤها بالسلطنة حتى الأسبوع الماضي، ثلاثة ملايين و536 ألف جرعة، سواء لمن حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المرئي (الافتراضي) للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي عقد من مقر وزارة التربية والتعليم بحضور وزيري الصحة، والتربية والتعليم، وممثلين من عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وبحسب بيان للجنة العليا، أكد السعيدي خلال المؤتمر "أن إجمالي الجرعات التي حجزتها السلطنة ثمانية ملايين و597 ألفا و740 جرعة، وأن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في البلاد حتى الآن هي ثلاثة ملايين و536 ألف و171 جرعة".

كورونا كوفيد اللقاح عمان سلطنة عمان

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وائل لطفي

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