الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جون المصري يُحول روايته «عالم افتراضي» إلى عمل درامي للتلفزيون

رواية عالم افتراضي
رواية عالم افتراضي

انتهى الكاتب والمحلل جون المصري، من كتابة سيناريو وحوار أحدث رواياته "عالم افتراضي" كعمل درامي للتلفزيون لعرضه على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.

وقال مؤلف "عالم افتراضي" في تصريحات صحفية إن فكرة الرواية دفعته إلى كتابة المسلسل لأنها تضمنت طرحا جديدا يناقش تفاصيل الحياة اليومية دون الوقوع في فخ المباشرة، وبهدوء إبداعي لا يتوافر في الكثير من الأعمال الروائية.

وأضاف أن جزءا مهما من السيناريو يتطرق إلى الحياة الاجتماعية وتفاصيل العمل وإضافة إلى أحداث وتفاصيل ذات دلالات بعيدة تقع داخل عيادات ومستشفيات نفسية، وهي تفاصيل لم يتناولها أي مسلسل عربي من قبل.
واختتم الكاتب والروائي جون المصري قائلًا إن الرواية تزخر بالكثير من الأحداث والوقائع الممتدة على فترات سياسية واجتماعية ونفسية وتاريخية، لافتا إلى أن "تقنية السيرة الذاتية" التي استخدمها جعلت من الأحداث والشخصيات في المسلسل أشخاصا تعرفهم أو تشعر أنك على معرفة به وتتعامل معهم بشكل يومي.

مسلسل عالم افتراضى ينتمى الي نوعية المسلسلات ذات 45 حلقة ، يميل المسلسل الي المسلسلات التى تميل إلى التشويق و الاكشن و فكرته تعتبر جديدة و مختلفة عن المسلسلات التى يتم طرحها خلال الفترة الأخيرة .

تدور أحداث مسلسل "عالم افتراضى" إلى تناول عالم الفضاء الافتراضي المنتشر في هذه الأيام في الفترة الاخيرة و يناقش قدرة الأفراد المختفين و الذين يحاولون تدمير العلاقات المختلفة بين الأشخاص ، يعتبر المسلسل غريب في قصته وأحداثه و يتناول فكرة جديدة لم يتم طرحها مسبقا في الدراما العربية من قبل .

مسلسل عالم افتراضى ينتمى إلى نوعية المسلسلات ذات 45 حلقة و سيبدأ فريق العمل بتصوير مشاهد المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل، يميل المسلسل الي المسلسلات التى تميل إلى التشويق والأكشن و فكرته تعتبر جديدة و مختلفة عن المسلسلات التى يتم طرحها خلال الفترة الأخيرة.

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