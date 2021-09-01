بدء تلقي طلبات صرف دفعات إعانة جديدة للعاملين بالسياحة

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن صندوق الإعانة وافق على بدء تلقي طلبات صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للمنشآت السياحية التي لم يسبق لها التقدم بالصرف لأي دفعة سابقة، وفقا للإجراءات والاشتراطات المعمول بها في آليات الصرف المسبقة.

وأضاف الوصيف، أن إجراءات الصرف تتضمن تقديم تعهد من المنشأة السياحية بعدم الاستغناء عن أى من العامين المنصرف لهم إعانات الطوارئ من الصندوق والحفاظ على هذه الإعانة، كما يتقدم المدير المسؤول عن المنشأة والمدير المالي بتعدهد بعدم التصرف في قيمة الإعانة فى أي غرض آخر بخلاف صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وفى حالة التصرف بخلاف ما تقدم سيتعرض المسئولين عن المنشأة والمدير المالى إلىالمساءلة القانونية.

ويكون صرف الإعانة بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعاتالمتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلكالقطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها معالتأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا بمقر الوزارة بالزمالك، في الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلاميةللترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي والذي كُلف بإعدادها منذ بداية العامالحالي تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.

وأشار" العناني" إلى أن هذه الاستراتيجية شهدت على مدار الأشهر الماضية العديد من المناقشات من خلال عقد مجموعة من الاجتماعاتواللجان المختلفة، منوهاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنظيم عدد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العاموالخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج السياحي لمصر.

كذلك مناقشة الخطة الدعائية للمقصد السياحي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فيالأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، حيث قام ممثلو الشركة الدولية التي تتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعيالترويجية الخاصة بالهيئة باستعراض خطتهم الحالية للترويج للمقصد المصري في هذه الأسواق من خلال هذه المواقع، من حيث طبيعةالمحتوى الدعائى وما يتضمنه من منشورات وصور وفيديوهات قصيرة.