انطلاق حملة تطعيم طلاب المدينة الجامعية بأسيوط ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على استكمال حملتها الموسعة والهادفة إلى تطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في مقرات طبية مخصصة داخل الجامعة بالتعاون مع المختصين بوزارة الصحة.

تطعيم الطلاب الجدد

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انطلاق حملة تطعيم طلاب المدينة الجامعية الجدد والقدامى، وذلك بمعدل يومي يصل إلى 2000 طالب وطالبة يوميا.

تطعيم الطلاب الجدد

وصرح غريب بأنه تم تجهيز قاعة حورس بمبنى أ، لتطعيم الطلاب وبها 8 نقاط تطعيم، وقاعة مطعم مبنى ل الجديد لتطعيم الطالبات وبها 5 نقاط تطعيم.

تطعيم الطلاب الجدد

وأوضح أنه تم بالفعل إعلان قوائم أسماء الطلاب المستهدفين بحملة التطعيم، والتي تضم أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين من المقيمين بالمدينة الجامعية القدامى أو الطلاب الجدد ممن قاموا بتسجيل رغباتهم للسكن بالمدينة الجامعية على الموقع الإلكتروني ولم يتم إعلان قبولهم أو رفضهم على أن يتوالى إعلان أسماء باقي الطلاب وتاريخ ومقر التطعيم تباعاً في الأيام التالية.

تطعيم الطلاب الجدد

وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط على أن اللقاح يُعد شرطاً أساسياً لقبول سكن الطالب بالمدينة الجامعية، وإلغاء إجراءات تقديم الطالب للسكن فى حال رفضه وذلك لإخلاله بالإجراءات الاحترازية.

تطعيم الطلاب الجدد

وتابع أنه على الطالب الذى تم تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا في وقت سابق بالجامعة أو في محافظته تقديم ما يثبت حقنه باللقاح.

تطعيم الطلاب الجدد

تطعيم الطلاب الجدد