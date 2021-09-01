تعليم الجيرزة: 30 لجنة عامة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ينطلق ماراثون الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2020 يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثاني بلغ 23197 طالب وطالبة، بواقع 11842 طالب وطالبة للشعبة الأدبية، و7738 طالب وطالبة للشعبة العلمي علوم ، و3617 طالب وطالبة للشعبة علمي رياضة.

وبلغ إجمالي عدد اللجان 30 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأكد الجيار، أنه تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، متابعا أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري.

وأكد مدير المديرية، ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً، وعقب الانتهاء من أداء الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.