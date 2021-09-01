الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب 3010 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت الجهات المعنية 3010 رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وقررت وزارة الداخلية، إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وأوضحت في بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

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وائل لطفي

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