تجديد حبس 5 أشخاص ضبط بحوزتهم «حشيش» في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزتهم 350 طربة “حشيش” بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، لـ3 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليهم حال تواجدهم بدائرة القسم أثناء إستقلالهما سيارة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، حال استقلالهم 3 سيارات ملاكي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.