الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: جزىء الإشارات المناعية يعزز حرق الدهون

حرق الدهون
حرق الدهون

اكتشف باحثون صينيون أن جزيء الإشارات المناعية يمكن أن يعزز حرق الدهون لدى الفئران، ويسلط الضوء على علاج محتمل للسمنة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، توجد في جسم الإنسان أنواع مختلفة من الدهون. من ضمنها الدهن البني مثل السخان المدمج ليساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ويولد الأطفال بكمية كبيرة من الدهون البنية لتوليد الحرارة. معظم الدهون في أجسامنا هي دهون بيضاء، والتي تتراكم عندما يأخذ الناس سعرات حرارية إضافية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدهون البيج المكتشفة حديثا محورا شائعا للبحث، حيث تحتوي الدهون البيج على عدد كبير من الميتوكوندريا ويمكنها حرق السعرات الحرارية بسهولة أكبر. والأهم من ذلك، أن البشر يفقدون معظم الدهون البنية خلال مرحلة البلوغ ولكن يمكنهم الاستمرار في إنتاج الدهون البيج استجابة لهرمونات معينة ودرجات حرارة منخفضة.

وفي دراسات سابقة، وجد باحثون من جامعة صن يات سن الصينية أن جزيئات الإشارات المناعية المسماة السيتوكينات تلعب دورا في تنظيم إنتاج الدهون البيج.

وفي الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة علم الأحياء بلوس، ركز الباحثون على نوع من السيتوكين يسمى إنترلوكين 25 (أي آل-25). ووجدوا أن زيادة مستويات أي آل-25 يمكن أن تحاكي تأثيرات درجات الحرارة الباردة وتحفيز الهرمونات، مما يجعل الفئران تنتج المزيد من الدهون البيج.

ووجد الباحثون أن أي آل-25 يتفاعل مع نوعين آخرين من السيتوكينات لتنظيم الخلايا المناعية تسمى البلاعم. ثم تعزز البلاعم إنتاج ناقل عصبي داخل الأنسجة الدهنية البيج لتعزيز إنتاج الدهون البيج.

وقام الباحثون بإعطاء أي آل-25 للفئران التي تتبع نظاما غذائيا عالي الدهون، مما ساعدها بنجاح على إنقاص الوزن والحفاظ على وظائف الأنسولين.

وقال الباحثون إن النتائج تظهر أن أي آل-25 يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الدهون البيج، وأن زيادة إشارات أي آل-25 يمكن أن تكون علاجا محتملا للسمنة.

دراسة حرق ألم الاشارات الدهون حرق الدهون يعزز المناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 1 سبتمبر 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل