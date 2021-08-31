الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» ترصد دعم الحكومة لأصحاب المعاشات خلال جائحة كورونا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة حرصت على دعم أصحاب المعاشات فى مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ شهر فبراير من عام 2020، استمرارًا للجهود المبذولة لحماية الفئات المتضررة خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على توفير الرعاية الصحية والإجتماعية على الوجه الأمثل، والتى تمثلت فيما يلى: 
تم توفير عيادات متنقلة أمام مكاتب البريد لتطعيم أصحاب المعاشات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بالتوسع في تلقي المواطنين لقاح كورونا، بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
صرف جميع المعاشات بإضافة الفروق المالية المستحقة على البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية وصرف  الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية فى الأول  من يوليو 2020. ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، لتسهيل عملية صرف المعاشات ومنع التكدس حماية للمواطنين.
اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من الاول من مايو 2020، بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات ومنع التكدس حماية للمواطنين.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن: - توسيع قاعدة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة بضم 160 اأف أسرة جديدة. - استفادة مليون مواطن ومواطنة موزعون على 200 ألف أسرة من دعم نقدي استثنائي لمدة 3 شهور. - بدء تجربة صرف المعاشات التأمينية عن طريق المحمول لنسبة من معاشات الأقصر وبورسعيد خلال شهر مايو، لمساندة أكبر عدد من المتضررين أثناء مواجهة تداعيات انتشار وباء كوفيد-19.
زيادة عدد مكاتب البريد العاملة بالفترة المسائية حتى السادسة مساء من 350 الى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات.
ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي (تكلفتها 35 مليار جنيه)، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من شهر يوليو، بهدف زيادة الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.

التخطيط كورونا أصحاب المعاشات العلاوات الخمسة معاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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