بنك ناصر يرفع درجة الاستعداد لبدء صرف معاشات سبتمبر غدا

أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه سيتم البدء فى صرف معاشات سبتمبر غدًا الأربعاء، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الالكتروني، أنه تم تفعيل خدمة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بنك ناصر إلى أنه تم تقسيم المعاشات إلى شرائح، الأولى أقل من 1000 جنيه وبدء الصرف لها، والثانية أقل من 2000 جنيه، أما الثالثة أقل من 3000 آلاف جنيه، على أن يتم الصرف لباقي الشرائح على مدار الشهر.

وأكد البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن التمويلات الشخصية، من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.

اما عن إجراءات وشروط التمويل هى:-

-أن تكون بضمان المعاش أو المرتب.

- سداد التمويل في مدة أقصاها 10سنوات وبعائد مميز.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد علي 70 عاما عند نهاية مدة القرض.

- يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عاما بشرط وجود ضامن.

-صورة من بطاقة الرقم القومي.

-صورة الرقم التأميني.

-التعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك.

- فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.