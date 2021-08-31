تامر نبيل عن «بيت عز»: عمل واقعي في كل البيوت المصرية

أعرب الفنان تامر نبيل، عن بالغ سعادته لمشاركته في مسلسل إلا أنا، تحديدًا حكاية “بيت عز”، من إنتاج شركة سينرجي للخدمات الإعلامية، وشركة أروما للانتاج الفني في عمل ضخم وكبير، متابعًا: "أنا دائما بحاول على قد ما أقدر تختار ادواري واشوف بعمل إيه، ولازم نكون مؤثرة جدًا في الناس".

وتابع الفنان تامر نبيل قائلًا: "نجاح مسلسل إلا أنا الموسم الأول أدخل إلى قلبي الرعب، عشان كده كنت شغال بشكل قوي علي وعلى الشخصية التي العب دورها في بيت عز عشان تطلع للناس بشكل كويس وتعلم معاهم بشكل قوي".

وعن كواليس العمل قال: "تقريبا مكناش بنروح البيت إلا ننام ساعة ونرجع نكمل شغل، وكواليس تسودها الحب والتعاون وكلنا خايفين على بعض وبنساعد بعض"، لافتًا إلى أن المخرج أحمد يسري من أمهر وأشطر المخرجين في الوسط الفني ويعلم جيدا كيف يوجه الفنان ليخرج أفضل ما لديه".

وأشاد الفنان تامر نبيل بتصرف شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحفاظ على الفنانين من الإصابة بفيروس كورونا بوضع كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، ورش الكحول باستمرار.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMCالعام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.