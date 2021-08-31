إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

حصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: "يحيى وليد جابر 15 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وليد جابر غريب 46 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكدمة بالظهر، شيماء ابراهيم غريب، 39 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، زين وليد جابر 10 سنوات، مصاب بجرح قطعي بالراس وكدمات متفرقة، مريم وليد جابر 12 سنة مصابة باشتباه pc وجروح سطحية بالجسم، فريدة وليد جابر، 8 سنوات، مصابة باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة.

على الفور، تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم، للعرض علي الجهات المختصة.