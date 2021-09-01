ذبح عجل احتفالاً ببدء الدراسة في طب الوادي الجديد (فيديو)

شهد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد احتفال المحافظة ببدء دخول كلية الطب بجامعة الوادي الجديد الخدمة للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وذبح (عجل)؛ احتفاءً بهذه المناسبة، بحضور د.عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأساتذة الجامعة.

وقدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة متمنيًاَ التوفيق والنجاح لأبنائها لخدمة المنظومة الصحية والتخفيف عن المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

وشهد المحافظ الاحتفال باستكمال أعمال تطوير مركز د.حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة وبدء تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية والرياضية والتوفيهية التي يشملها المركز لخدمة، موجهاََ بتوزيع كمية من اللحوم علي صغار العاملين وذوي الهمم بالكلية والمركز.