الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها «التريند».. محطات من حياة الفنانة نهال عنبر

نهال عنبر
نهال عنبر

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا، بسبب إصابة الفنانة نهال عنبر ونقلها إلى المستشفى لتعرضها لإغماء ودوران مفاجئ نتيجة وقوع لوح خشبي على رأسها، الأمر شغل مستخدمي العالم الافتراضي، وجمهورها، وبدأوا في البحث عن تطورات حالتها الصحية عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

الفنانة نهال عنبر من مواليد 9 أكتوبر لعام 1961، كانت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها، إلا أنها قررت العودة لمصر من جديد في بداية العشرينات من عمرها لتكمل دراستها.

بدأت الفنانة الدراسة في كلية السياحة والفنادق، وظلت تعمل لفترة طويلة في مجال السياحة الذي اختارته، إلا أنًّ شغفها للفن جعلها تترك السياحة، بعدما اكتشفها المخرج شريف عرفة. 

آمن شريف عرفة، بموهبة نهال عنبر الفنية، قدّمها في فيلم طيور الظلام، بدور قصير، ثم اتجهت  للتلفزيون، لتبدأ رحلتها على الشاشة الصغيرة، وقدمت لجمهورها أكثر من 173 مسلسلا.

تزوجت نهال عنبر من عازف الأورج مجدي الحسيني، إلا أنَّ زواجهما لم يستمر طويلًا، وقررا  الإنفصال.

اتجهت الفنانة أيضًا إلى البرامج التلفزيونية بينهم "راجل و2 ستات"، برفقة هيدي كرم، والإعلامية شريهان أبو الحسن.

كانت تقف نهال عنبر لتؤدي على خشبة المسرح لتأدية دورها بمسرحية "زقاق المدق"، ووقعت على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها، ما تسبب في حدوث ارتجاج، نقلت على إثره للمستشفى.

إصابة الفنانة نهال عنبر الفنانة نهال عنبر المستشفى نهال عنبر جوجل

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وائل لطفي

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