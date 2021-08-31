الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمة بسرقة 40 ألف جنيه من كوافير حريمي بالتجمع

ضبط متهمة
ضبط متهمة

أقرت المتهمة بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بمنطقة التجمع أمام نيابة القاهرة الجديدة بارتكابها الواقعة، مؤكدة أنها لم تكن فى نيتها السرقة وأنها توجهت الكوافير لقص شعرها، وفور دخولها سمعت صاحبة المحل وهى تتحدث مع أحد الأشخاص فى الهاتف وتبلغه باستلامها المبلغ، فاستغليت انشغال صاحب المحل مع أحد الزبائن وقمت بوضع كيس المال فى حقيبتى وأوهمتهم بأننى أتحدث فى الهاتف وخرجت ولذت بالفرار قبل اكتشافها سرقة المبلغ المالى. 

وكانت قد أمرت النيابة بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيق لسرقتها مبلغ 40 ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بالتجمع. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة “س. م” ربة منزل قامت بسرقة مبلغ 40ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بالتجمع مستغلة انشغال صاحبة الكوافير مع سيدة أخرى.

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى قسم الشرطة بالتجمع من صاحبة كوافير تفيد بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل الكوافير الخاص بها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدت عن ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.  

حبس سرقة سيدة التجمع نيابة

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