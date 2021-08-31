الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا تدفع أمريكا لتحذير مواطنيها من السفر لـ سويسرا

سويسرا
سويسرا

أوصت السلطات الأميركية مواطنيها بعدم التوجه إلى سويسرا، بسبب الوضع الصحي المرتبط بكوفيد-19 في البلاد.


ورفعت وزارة الخارجية الأميركية في نشرة صدرت الاثنين، مستوى التنبيه الخاص بسويسرا إلى الدرجة الرابعة، داعية الأميركيين إلى "عدم السفر" إلى سويسرا.


وطلبت السلطات الصحية الأميركية أيضاً "تجنّب كل رحلة إلى سويسرا".


وقالت المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي الهيئة الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، في بيان "إذا كان عليكم التوجه إلى سويسرا، تأكدوا من أنكم ملقحون بالكامل قبل السفر".


وأضافت "بسبب الوضع الحالي في سويسرا، حتى المسافرين الملقحين بشكل كامل يمكن أن يكونوا معرّضين لخطر الإصابة ونشر متحوّرات كوفيد-19".


على غرار عدد كبير من الدول الأوروبية، تشهد سويسرا ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بكوفيد-19 منذ ظهور المتحوّرة دلتا، مع تسجيل 35150 إصابة منذ 16 أغسطس، بحسب بيانات المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة.


وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة توصية مماثلة في العاشر من أغسطس في ما يخصّ السفر إلى فرنسا، أيضاً بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد على أراضيها.

وعلى صعيد اخر.. ذكرت صحيفة "إن زد زد آم سونتاج" السويسرية أن جهاز المخابرات الاتحادي السويسري يحذر من هجمات إرهابية محتملة على بنى تحتية خاصة بلقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك مراكز اللقاحات ومنشآت النقل والتصنيع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز، إيزابيل جرابر، في رد مكتوب على أسئلة من الصحيفة إن "الهجمات على تلك الأهداف سوف تصيب حشودًا ضخمة وتؤدي إلى تناول إعلامي مكثف".

وأضاف الجهاز أنه يخشى من هجمات تشنها جماعات جهادية، حسب الصحيفة. وليس هناك حتى الآن، أي مؤشرات ملموسة على وجود جهمات مخطط لها.

ويتم تنسيق تسليم اللقاحات في سويسرا والتعامل معها من قبل الجيش. ويتم تخزين الجرعات في أماكن سرية.

وقال متحدث باسم مجموعة "لونزا جروب إيه جي" المصنعة للقاحات موديرنا للصحيفة إن الشركة لن تعلق على "مثل تلك الموضوعات الحساسة".

وشهدت سويسرا زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة في عدد من تم نقلهم إلى المستشفيات في الأسابيع الأخيرة.

واشنطن سويسرا السلطات الأميركية كوفيد-19 الخارجية الأميركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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