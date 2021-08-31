الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط مواد مخدرة بحوزة 5 أشخاص داخل سيارة بالتجمع

مواد مخدرة
مواد مخدرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة 5 أشخاص داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع، للمعمل الكيماوي لفحصها، وإرسال تقرير مفصل عنها.  

وكشفت التحقيقات الأولية، أن ٥ أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت ٤٠٠ جرام من مخدر الهيروين، و٧٠٠ جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها ٥ أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة. بسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم.

وقد أمكن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرامًا- سيارة- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات- دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 100 جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وأيضًا تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبًا.

حبس مواد مخدرة القاهرة جديدة التجمع أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

305 جنيهات للابتدائي.. «التعليم» تعلن مصروفات المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وصول سفير المنامة: لماذا تهتم إسرائيل بعلاقتها مع البحرين؟

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل