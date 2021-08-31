بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط مواد مخدرة بحوزة 5 أشخاص داخل سيارة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة 5 أشخاص داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع، للمعمل الكيماوي لفحصها، وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن ٥ أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت ٤٠٠ جرام من مخدر الهيروين، و٧٠٠ جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها ٥ أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة. بسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم.

وقد أمكن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرامًا- سيارة- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات- دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 100 جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وأيضًا تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبًا.