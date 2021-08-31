صحة المنوفية: حملات تفتيشية على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بحملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى .

أسفرت الحملة عن المرور على (130) منشأة طبية بنطاق المحافظة، وتم غلق عدد (4) منشآت طبية مخالفة، كما أنه جارى إستصدار قرار غلق لـ (28) منشآه أخرى، وإنذار عدد (43) منشأة.

وأوضح أن عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات (55) منشأة، فضلا عن أنه تم رصد (30) منشأة مخالفة لسياسات مكافحة العدوى، و(28) منشأه غير مرخصة، و(13) مخالفة لاشتراطات التراخيص وعدم وجود عمالة غير مؤهلة.

وكان محافظ المنوفية، وجه باستمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.