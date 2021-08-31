الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رويترز: السفارة الأمريكية فى كابول تعلن تعليق عملياتها بدءا من اليوم

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية فى كابول

قال السفارة الأميركية في كابول، اليوم الثلاثاء، إنها علقت عملياتها منذ اليوم 31 أغسطس وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

 

يأتي هذا فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عملية إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان عن أفغانستان بين العمليات الأكثر تعقيدا في تاريخ الولايات المتحدة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكد بلينكن  أنه "قبل عدة ساعات اختتمت هذه العملية وتم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص عن أفغانستان بنجاح".

 

وأضاف أن هناك نحو 6 آلاف أمريكي بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

 

وأكد أن هذه العملية "كانت إحدى العمليات الأكثر تعقيدا في تاريخ الولايات المتحدة".

 

وكانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان مساء الاثنين 30 أغسطس بعد 20 عاما من تواجدها على أراضي البلاد.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الايام المقبلة، متعهدًا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.

 

وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين، ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان، قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا و المدنيين الأبرياء في كابول، و فعلنا، هذه الضربة لن تكون الأخيرة، سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".

 

وتابع: "الوضع على الأرض لا يزال خطيرًا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعًا، أخبرني قادتنا أن هجومًا (جديدًا) مرجحٌ جدًا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم و يُرجعون أفرادنا بأمان".

 

السفارة الأميركية في كابول وكالة رويترز وكالة رويترز للأنباء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إجلاء العالقين في أفغانستان

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