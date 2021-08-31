الموافقة على جهاز لتحفيز الأعصاب لمرضى السكتة الدماغية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج من نوعه لتحفيز الأعصاب للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تحريك أذرعهم بعد السكتة الدماغية .

ويعد نظام Vivistim هو وصفة طبية لمرضى السكتة الدماغية الذين يعانون من صعوبة متوسطة إلى شديدة في تحريك أذرعهم وأيديهم، وعند استخدامه في المنزل أو في العيادة ، يقوم النظام بتحفيز العصب المبهم كهربائيًا

ويحتوي الجهاز علي مولد قابل للزرع ينتج نبضًا كهربائيًا خفيفًا تحت الجلد مباشرة في صدر المريض، وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أنه يتم أيضًا زرع سلك متصل بالمولد تحت الجلد ويرسل نبضات إلى أقطاب كهربائية توضع على الجانب الأيسر من الرقبة.

يشتمل النظام أيضًا على برنامج كمبيوتر محمول وجهاز إرسال لاسلكي لاستخدامه فقط من قبل مقدم الرعاية الصحية للمريض.

تجربة الجهاز على المرضى



وفقا لموقع drugs استندت موافقة إدارة الغذاء والدواء على النظام إلى تجربة إكلينيكية لـ 108 مريض بسكتة دماغية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، طُلب من المرضى إكمال 300 إلى 400 تمرين علاج طبيعي لمدة 90 دقيقة يوميًا ، ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع.

وتلقت المجموعة مستوى منخفضًا جدًا من التحفيز، وبعد ثلاثة أشهر من المتابعة، وجد الباحثون أن الناجين من السكتات الدماغية الذين عولجوا بشكل مناسب مع الجهاز اكتسبوا زيادات أكبر في استخدام أذرعهم وأيديهم مقارنة بأولئك في المجموعة الضابطة.

الآثار الجانبية لجهاز علاج مرضي السكتات الدماغية

تضمنت الآثار الجانبية لاستخدام نظام Vivistim صعوبة الكلام ، والكدمات ، وبحة في الصوت ، والألم ، وتدني مستوي المزاج ، والكسر ، والصداع ، وظهور الطفح الجلدي ، والدوخة، بالإضافة إلي تهيج الحلق ، والتهاب المسالك البولية ، والتعب ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على الجهاز الجديد تحت تسمية.