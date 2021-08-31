الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سهر الصايغ عن دورها في «بيت عز»: أتمنى المسلسل يعجب الناس

سهر الصايغ
سهر الصايغ

قالت الفنانة سهر الصايغ بطلة حكاية "بيت عز" من مسلسل إلا أنا إنه بمجرد عرض فكرة المسلسل الجديد عليها من قِبل المخرج أحمد يسري وافقت على الفور دون تردد، خاصة أنها كانت تريد العمل مع المؤلف يسري الفخراني: "مكنش فيه تردد لحظة إني أقبل الدور، وأتمنى أنه يعجب الناس ويتحمسوا ليه زي ما أنا شوفته".

أضافت سهر، لـ"الدستور"، أنها ظلت فترة من الزمن تجهز لتجسيد شخصية "علياء"، وهى مهندسة معمارية قائلًة: "ركزت على التحضير الجيد، وتعايشت مع الشخصية كأنها أنا في الحقيقة عشان كنت أقدر أوصّلها للناس ويحسوا بيها"، لافتًة إلى أن العمل مع المخرج أحمد يسري ممتع وهو شخص يتفهم جيدًا مشاعر الفنان ويوجهه للطريق الصحيح.

وأعربت بطلة حكاية "بيت عز" عن بالغ سعادتها لحصولها على البطولة المُطلقة للمرة الثانية بعد "الطاووس" وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا.

وأكدت الفنانة سهر الصايغ، أن كواليس العمل كانت مليئة بالحب والتعاون وهذا ما سيظهر للناس من خلال شاشات التلفزيون، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجميع من المشاهدين، مشيرة إلى أن شركة سيرنجي وأروما وفروا ميزانية كبيرة لإنتاج هذه الحكاية بجانب توفير كافة الإجراءات الاحترازية من توفير كمامات وسيارات إسعاف مجهزة خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

مسلسل إلا أنا 

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.

سهر الصايغ حكاية بيت العز سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ دورها إلا أنا

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