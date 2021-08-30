السودان يبعث رسالة لروسيا بشأن سد النهضة

بعث محمد شريف عبدالله، وكيل وزارة خارجية السودان، الإثنين، رسالة خطية إلى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا تتعلق بآخر تطورات ومستجدات ملف أزمة سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود جراء التعنت الإثيوبي.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل، حسب وزارة الخارجية السودانية.

واستعرض محمد شريف عبدالله في رسالته لموسكو موقف السودان الساعي للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن السودان ومصر وإثيوبيا من الوصول للاتفاق المنشود.

وتناول وكيل الخارجية السوداني تفعيل المقترح المقدم من السودان والذي أيدته مصر والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد محمد شريف عبدالله على أن الجهود الدولية المبذولة حاليا عن إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها إتفاق شامل وعادل يراعي مصالح الدول الثلاث.

السودان يتمسك باتفاق ملزم لسد النهضة

وأكدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، الخميس الماضي، تمسك بلادها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

واستقبلت المهدي، الخميس الماضي، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع في إثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

من جانبها، أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي دعمها لحل قضايا المنطقة والمساعدة في حل النزاع بين السودان وإثيوبيا عبر الحوار، مؤكدة أهمية الاستقرار في المنطقة ككل وضرورة اضطلاع السودان بدوره المهم في المنطقة لدعم السلام والاستقرار.