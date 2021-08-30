الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يبعث رسالة لروسيا بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

بعث محمد شريف عبدالله، وكيل وزارة خارجية السودان، الإثنين، رسالة خطية إلى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا تتعلق بآخر تطورات ومستجدات ملف أزمة سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود جراء التعنت الإثيوبي. 

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل، حسب وزارة الخارجية السودانية.

واستعرض محمد شريف عبدالله في رسالته لموسكو موقف السودان الساعي للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن السودان ومصر وإثيوبيا من الوصول للاتفاق المنشود. 

وتناول وكيل الخارجية السوداني تفعيل المقترح المقدم من السودان والذي أيدته مصر والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

 وشدد محمد شريف عبدالله على أن الجهود الدولية المبذولة حاليا عن إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها إتفاق شامل وعادل يراعي مصالح الدول الثلاث.

السودان يتمسك باتفاق ملزم لسد النهضة

وأكدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، الخميس الماضي، تمسك بلادها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

واستقبلت المهدي، الخميس الماضي، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع في إثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

من جانبها، أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي دعمها لحل قضايا المنطقة والمساعدة في حل النزاع بين السودان وإثيوبيا عبر الحوار، مؤكدة أهمية الاستقرار في المنطقة ككل وضرورة اضطلاع السودان بدوره المهم في المنطقة لدعم السلام والاستقرار.

السودان روسيا مصر إثيوبيا سد النهضه تطورات سد النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

الحكومة تعلن الانتهاء من التفاصيل الفنية فى عقد إنشاء القطار السريع

100 مليون جنيه.. اتحاد جدة يطلب ضم طارق حامد من الزمالك

تنسيق الجامعات الخاصة: 87% للطب.. 83% للصيدلة و75% للهندسة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى