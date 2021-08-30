محافظ دمياط تتابع ميدانيًا أعمال رد الشئ لأصله في مركزي فارسكور والزرقا

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، استهلتها بمتابعة أعمال رد الشئ لأصله التى تم تنفيذها بالطريق الرئيسى لقرية الرحامنة بمركز فارسكور بطول ٢ كيلو متر .

و بحثت "المحافظ" خلال الزيارة التى جاءت بحضور اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و م. طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، آلية استكمال هذه الأعمال التى تأتى ضمن اعتمادات مديرية الطرق لرد الشئ لأصله، وذلك بباقي الطريق الذي يبلغ طوله الإجمالي ٥ كم، وذلك نظرًا لكونه من الطرق الإقليمية، حيث يربط بين طريقى ١٩١ و٥ حديث مرورًا بعدد من المناطق، كما يعد محور بديل لتخفيف التكدس على الطرق الرئيسية.

وواصلت "محافظ دمياط" جولتها بمتابعة أعمال رد الشئ لأصله التى تأتي ضمن اعتمادات المديرية أيضاً بطريقى مجمع المدارس والمجزر بطول ١.٢٠٠ كم للطريق الواحد بقرية سيف الدين بمركز الزرقا ، حيث وجهت بصيانة ورصف القطع الناتج عن عمليات الصرف الصحي أمام مدرسة سيف الدين الإعدادية بنات و الوحدة المحلية للقرية.

و بمركز الزرقا أيضاً، تفقدت "الدكتورة منال عوض" أعمال رد الشئ لأصله بقرية عزبة الباز بطول ٦٠٠ متر بوسط القرية و بطول ١.٢٥٠ كم بالطريق الواصل بين قريتى عزبة الباز والسلام، وأكدت "المحافظ" على أ. محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا برفع المخلفات بجانبي الطريق وتوزيع صناديق للقمامة بتلك المناطق، كما وجهت مدير مديرية الطرق بمراجعة جميع بالوعات صرف مياه الأمطار وتغطية مطابق الصرف الصحي.

وخلال الجولة، التقى "المحافظ" بعدد من الأهالي الذين أعربوا عن خالص تقديرهم لجهودها لدعم القرى بمراكز المحافظة، كما استمعت إلى مطالبهم، حيث أكدت أنه سيتم دراستها مع الأجهزة المعنية فى أسرع وقت ممكن.