وكالة الطاقة الذرية تشتبه في إعادة تشغيل كوريا الشمالية لمفاعل نووي

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية، قد تكون أعادت تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونجبيون النووي، معربة عن قلقها بهذا الخصوص.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي "منذ مطلع يوليو ثمة مؤشرات لا سيما تصريف مياه تبريد، ما يتماشى مع تشغيل المفاعل".

وأوضح التقرير الذي يحمل تاريخ الجمعة أن المفاعل في يونجبيون يبدو متوقفًا منذ مطلع ديسمبر 2018.

وقد تؤشر إعادة العمل بهذا المفاعل البالغة قدرته 5 ميجاوت، إلى أن بيونج يانج تواصل برنامج التطوير النووي منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان مصير هذا المجمع النووي إحدى نقاط الخلاف في القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي آلت إلى الفشل في 2019 في هانوي.

وكانت كوريا الشمالية اقترحت تفكيك جزء من مجمع يونغبيون دون منشآتها النووية الأخرى في مقابل رفع "جزئي" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا ان واشنطن رفضت العرض وتوقفت إثر ذلك المفاوضات بين البلدين.

ويخضع النظام الكوري الشمالي لعقوبات دولية عدة بسبب برامجه العسكرية لا سيما النووية المحظورة منها.

وعرفت هذه البرامج تطورا كبيرا في عهد كيم جونج أون.

وطرد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية في العام 2009، ومنذ ذلك الحين تراقب الوكالة نشاطات كوريا الشمالية من الخارج.

وتأتي الشبهات حول إعادة تشغيل المفاعل بعد معلومات حديثة مفادها أن بيونغ يانغ تستخدم أيضا مختبرا يقع قرب المجمع لفصل البلوتونيوم من الوقود المستخدم الذي مصدره المفاعل.

وقالت الوكالة إن المؤشرات إلى تشغيل المفاعل والمختبر "مثيرة جدا للقلق"، مضيفة أن هذه النشاطات تشكل "انتهاكا واضحا" لقرارات الأمم المتحدة.

بدوره، أكد مسئول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، أن واشنطن على علم بالتقرير وتنسّق عن كثب مع الدول الشريكة.