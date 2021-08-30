الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الطاقة الذرية تشتبه في إعادة تشغيل كوريا الشمالية لمفاعل نووي

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية، قد تكون أعادت تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونجبيون النووي، معربة عن قلقها بهذا الخصوص.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي "منذ مطلع يوليو ثمة مؤشرات لا سيما تصريف مياه تبريد، ما يتماشى مع تشغيل المفاعل".
وأوضح التقرير الذي يحمل تاريخ الجمعة أن المفاعل في يونجبيون يبدو متوقفًا منذ مطلع ديسمبر 2018.
وقد تؤشر إعادة العمل بهذا المفاعل البالغة قدرته 5 ميجاوت، إلى أن بيونج يانج تواصل برنامج التطوير النووي منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان مصير هذا المجمع النووي إحدى نقاط الخلاف في القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي آلت إلى الفشل في 2019 في هانوي.
وكانت كوريا الشمالية اقترحت تفكيك جزء من مجمع يونغبيون دون منشآتها النووية الأخرى في مقابل رفع "جزئي" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا ان واشنطن رفضت العرض وتوقفت إثر ذلك المفاوضات بين البلدين.
ويخضع النظام الكوري الشمالي لعقوبات دولية عدة بسبب برامجه العسكرية لا سيما النووية المحظورة منها. 

وعرفت هذه البرامج تطورا كبيرا في عهد كيم جونج أون.
وطرد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية في العام 2009، ومنذ ذلك الحين تراقب الوكالة نشاطات كوريا الشمالية من الخارج.
وتأتي الشبهات حول إعادة تشغيل المفاعل بعد معلومات حديثة مفادها أن بيونغ يانغ تستخدم أيضا مختبرا يقع قرب المجمع لفصل البلوتونيوم من الوقود المستخدم الذي مصدره المفاعل.
وقالت الوكالة إن المؤشرات إلى تشغيل المفاعل والمختبر "مثيرة جدا للقلق"، مضيفة أن هذه النشاطات تشكل "انتهاكا واضحا" لقرارات الأمم المتحدة.
بدوره، أكد مسئول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، أن واشنطن على علم بالتقرير وتنسّق عن كثب مع الدول الشريكة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوريا الشمالية النووي مجلس الأمن الدولي ترامب كوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

«الضربة القاتلة».. «الميراث» يُنهي حياة خمسيني على يد ابن شقيقته

رئيس الوزراء: إنتاج 8 أنواع من اللقاحات الرئيسية في مصانع «فاكسيرا»

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء

التحقيق مع مالك ستوديو للتسجيل الصوتي بدون ترخيص في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين