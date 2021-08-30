الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد لصالح شركة البحيرة

عداد كهرباء
عداد كهرباء

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن طرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد مسبوق الدفع، عن طريق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  لسد احتياجات الشركة في ظل تقدم عدد كبير لتركيب عداد كهرباء في نطاق عمل الشركة.

وتقدمت خمس شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على المناقصة التى تم طرحها وفقا للجنة الاحتياجات بالشركة القابضة للكهرباء.

وكشف هشام عكاشة رئيس البحيرة لتوزيع الكهرباء إن إجمالى العدادات مسبوقة الدفع بنطاق عمل شركته بلغ نحو مليون، مؤكدا أنه جار التوسع فى هذه النوعية من العدادات لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمشتركين ولمنع أى سرقات التيار وخفض الفقد بالشبكة.

وأضاف في تصريحات صحفية له أن شركته لديها بعض العدادات فى مخازنها وتسعى للاستفادة منها فى التركيب، لافتا إلى أنه لا فرق بين العدادات الكودية ومسبقة الدفع ولكن الاختلاف يكمن فى أن «الكودية» تكون بكود وليس باسم مالك العقار لأنه يتم تركيبه للأماكن العشوائية والمخالفة أما مسبقة الدفع فتكون بإسم مالك العقار لأنه قانونى وغير مخالف

وكانت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تلقت نحو 100 ألف طلب لتركيب عدادات كودية ومسبقة الدفع على مدار عام وهو ما يعد طلبا كبيرا مما دفعها إلى طلب المزيد من العدادات لتركيبها للمستهلكين لمنع السرقات.

وتلقت «الكهرباء» أكثر من 2.6 مليون طلب للتحول من الممارسة إلى العداد الكودى حتى نهاية يوليو الماضى، وهو ما يعد إقبالاً كبيرًا على تركيب العدادات من جانب المستهلكين.

كانت «الكهرباء» شكلت العام الماضي ما يعرف بلجنة الاحتياجات لحصر احتياجات الشركات على أن تقوم شركة واحدة بطرح تلك المناقصات نيابة عن باقى شركات التوزيع اختصارا للوقت وتقليل النفقات.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء طرح مناقصة عداد مسبوق الدفع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عداد كهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

«الضربة القاتلة».. «الميراث» يُنهي حياة خمسيني على يد ابن شقيقته

رئيس الوزراء: إنتاج 8 أنواع من اللقاحات الرئيسية في مصانع «فاكسيرا»

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء

التحقيق مع مالك ستوديو للتسجيل الصوتي بدون ترخيص في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين