«الكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد لصالح شركة البحيرة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن طرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد مسبوق الدفع، عن طريق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لسد احتياجات الشركة في ظل تقدم عدد كبير لتركيب عداد كهرباء في نطاق عمل الشركة.

وتقدمت خمس شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على المناقصة التى تم طرحها وفقا للجنة الاحتياجات بالشركة القابضة للكهرباء.

وكشف هشام عكاشة رئيس البحيرة لتوزيع الكهرباء إن إجمالى العدادات مسبوقة الدفع بنطاق عمل شركته بلغ نحو مليون، مؤكدا أنه جار التوسع فى هذه النوعية من العدادات لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمشتركين ولمنع أى سرقات التيار وخفض الفقد بالشبكة.

وأضاف في تصريحات صحفية له أن شركته لديها بعض العدادات فى مخازنها وتسعى للاستفادة منها فى التركيب، لافتا إلى أنه لا فرق بين العدادات الكودية ومسبقة الدفع ولكن الاختلاف يكمن فى أن «الكودية» تكون بكود وليس باسم مالك العقار لأنه يتم تركيبه للأماكن العشوائية والمخالفة أما مسبقة الدفع فتكون بإسم مالك العقار لأنه قانونى وغير مخالف

وكانت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تلقت نحو 100 ألف طلب لتركيب عدادات كودية ومسبقة الدفع على مدار عام وهو ما يعد طلبا كبيرا مما دفعها إلى طلب المزيد من العدادات لتركيبها للمستهلكين لمنع السرقات.

وتلقت «الكهرباء» أكثر من 2.6 مليون طلب للتحول من الممارسة إلى العداد الكودى حتى نهاية يوليو الماضى، وهو ما يعد إقبالاً كبيرًا على تركيب العدادات من جانب المستهلكين.

كانت «الكهرباء» شكلت العام الماضي ما يعرف بلجنة الاحتياجات لحصر احتياجات الشركات على أن تقوم شركة واحدة بطرح تلك المناقصات نيابة عن باقى شركات التوزيع اختصارا للوقت وتقليل النفقات.