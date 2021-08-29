بـ16 إجراء.. جهود الحكومة لدعم مصريين بالخارج خلال الجائحة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز إجراءات الدولة لدعم المصريين القادمين بالخارج فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 16 إجراء منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021؛ تمثل أبرزها فيما يلى:



توقيع بروتوكول تعاون للتمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من "كورونا" ودعم العمالة العائدة من الخارج بعد تحليل بيانتهم باستمارة "نورت بلدك" فضلاً عن عرض فرص العمل المتاحة في المشروعات كثيفة العمالة التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، وتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



تحمل مؤسسة مصر الخير نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات والأولوية لمن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات وكان من المقرر لهم السفر خلال الأيام الماضية، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة. بالإضافة إلى تحمل نفقات لمن كانت رحلاتهم مقررة خلال الأسبوع المعلن من الجانب الكويتي لتعليق حركة الطيران من وإلى دولة الكويت الشقيقة.



تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كوفيد-19. يمكنهم تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6 أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/Moemigegy/ أو البريد الإلكتروني: [email protected] وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.



في إطار تنفيذ مبادرة "نورت بلدك" سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للعائدين من الخارج تتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة، توفير فرص عمل لهم بالمنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.



تسيير رحلات بحرية على الخط الملاحى (نويبع / العقبة) لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية إلى ميناء نويبع البحرى بمعدل أربع رحلات أسبوعيا بدءاً من الاثنين 29 يونيو.

إتاحة فرص عمل للـ 23 مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا، سواء من خلال الحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

تسيير رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية وقد تم التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى.

قامت شركة مصر للطيران خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس بتسيير عدد 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين، وتم تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، تسيير 135 رحلة استثنائية لإجلاء 24750 من المصريين العالقين بالخارج على مرحلتين خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 مايو. جاءت رحلات عودة المصريين الاستثنائية من خلال التنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء.



تسيير ثانى الرحلات البحرية للعبارة القاهرة لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا فى إطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج واتخاذ التدابير اللازمة والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية وتواجد فريق الحجر الصحى.

تعديل مدة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج إلى 7 أيام فقط بدلاً من 14. تم تحديد آليات وضوابط رد المبالغ المالية المستحقة لهم والمتمثلة في الفرق بين عدد الليالي الفعلية التي قضوها في الفندق، والمبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله منهم من شركات الطيران مقابل الإقامة لمدة 14 يوما، وذلك بعد تعديل مدة الحجر الصحي.

توزيع استمارة بيانات على المصريين العالقين العائدين من الخارج، وخصوصا بدول الخليج العربي، وإضافة شرائح الحالات الإنسانية ومخالفي الإقامة والمنتهي عملهم إلى فئات وشرائح العالقين بالخارج.