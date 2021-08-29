وزيرا خارجية البحرين وعمان يبحثان العلاقات الثنائية

اجتمع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة اليوم الأحد، مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير إلى مملكة البحرين لترؤس وفد سلطنة عُمان في اجتماع الدورة السابعة للجنة الوزارية البحرينية العمانية المشتركة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور ونمو على جميع المستويات، في ظل توجيهات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأوضح بيان «الخارجية البحرينية» أن الجانبين استعرضا مسار العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث وزيرا خارجية البحرين وسلطنة عمان تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه دول المنطقة والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق النماء والازدهار، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر الاجتماع من الجانب البحريني، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، والدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والسفيرة الدكتورة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والسفير عبدالعزيز محمد العيد، رئيس قطاع شئون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.

وحضره من الجانب العماني، عبدالله بن راشد بن علي المديلوي، عميد السلك الدبلوماسي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

ووصل وزير خارجية سلطنة عُمان، والوفد المرافق له، إلى مملكة البحرين، أمس، ليترأس وفد سلطنة عُمان في اجتماع الدورة السابعة للجنة البحرينية العمانية المشتركة التي تُعقد اليوم الأحد.