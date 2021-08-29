وزيرة الثقافة تتفقد أعمال إنشاء مسرح قصر ثقافة المنيا

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، أعمال إنشاء مسرح قصر ثقافة المنيا بشارع طه حسين بشمال المدينة.

وشددت الوزيرة علي سرعة إنجاز أعمال الإنشاء، ومراعاة المواصفات الفنية والهندسية بمنتهي الدقة، حيث استعمت لشرح مفصل عن مكونات مسرح قصر ثقافة المنيا، والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال المتبقية.

قالت الوزيرة إن الدولة تهتم بالأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة أنحاء البلاد.