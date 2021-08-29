قطر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 306 حالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، و60 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 232366 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 26491 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2492185، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 2718 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 602 حالة، حتى الآن، فيما سُجلت 306 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 229046 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 23161 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 4392745 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بالجائحة وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في قطر اللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الماضي، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر المقبلة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، التي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.