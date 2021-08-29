الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن والإعلام في عرض «ياما في الجراب يا حاوي» لـ يحيى الفخراني

مسرحية ياما في الجراب
مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

شهد عرض الأمس لمسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني حضور جماهيري كبير، علي رأسه نجوم الفن والإعلام، ومنهم: الفنان عمرو سعد، السيناريست عبدالرحيم كمال، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية سهير جودة، وذلك في ثالث ليالي العرض على مسرح “كايرو شو” بالتجمع الخامس "ماركيي"، بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى الأسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.. وهي بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني والنجم إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.

"يا ما في الجراب يا حاوي"، تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

 

ليلة من ألف ليلة منى الشاذلي مكتبة الاسكندرية بيرم التونسي محمد الشرنوبي شريف الدسوقي الفنان عمرو سعد التجمع الخامس عروض مسرحية ألف ليلة وليلة مسرح كايرو شو ياما في الجراب يا حاوي

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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