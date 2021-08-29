ضبط شخصين حاولا سرقة مبلغ مالي من طفل بالدقهلية

تمكن أهالي قرية "ميت بدر خميس" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين يستقلون "توك توك " بدون لوحات معدنية حال قيامهما باستدراج طفل عمره 10 سنوات لسرقة مبلغ مالي منه إلا أنه استغاث بالأهالى فتمكنوا من ضبطهما بالتوك توك.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة المنصورة من الأهالي يفيد بتمكنهم من ضبط لص بناحية قرية " ميت بدر خميس " دائرة المركز .

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام الأهالي بضبط كلا من "احمد .ع.ال.ع" 37 سنة، سائق توك توك ، ومقيم قرية " ميت خميس " دائرة المركز ، و " كمال .س. م. ح" 35 سنة، عاطل ، ومقيم قرية " ميت خميس " دائرة المركز وذلك حال قيامها بمحاولة استدراج المدعو "أسر محمد ابراهيم السيد محمد مصطفي" 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي،ومقيم بذات الناحية . لسرقه مبلغ مالي منه، الا انه استغاث بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط المتهمان والتوك توك - بدون لوحات معدنية قيادة الأول والمملوك له

وبمواجهة المتهمان في محضر الشرطة، أقرا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المشار إليها . جاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة.