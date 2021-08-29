269 مليون دولار استثمارات جديدة بحقول عجيبة للبترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية، عبر تقنية “الفيديوكونفرانس”، لاعتماد نتائج أعمال عام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وطالب الوزير بضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والإسراع بتنفيذ المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، التي تعد من أولويات العمل البترولي، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتحقيق معدلات أداء متميزة مماثلة لما تحقق في مشروعات بترولية أخرى، وأن هناك احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار وسرعة وضعها على الإنتاج.

ولفت إلى تنفيذ إجراءات التحول الرقمى في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أداء أسرع وتحقيق المزيد من التقدم للمساهمة في تحسين الأداء وسرعة اتخاذ القرار، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمنشآت البترولية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس أحمد مصطفى رئيس شركة عجيبة، أن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام حوالي 269 مليون دولار، ومتوسط الإنتاج حوالي 40 ألف برميل زيت خام يوميًا، وحوالي 17 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وإضافة حوالى 6 ملايين برميل زيت خام، وحوالى 4.2 مليار قدم مكعب غاز لاحتياطى الشركة القابل للاستخراج، كما تم تحقيق وفر بلغ حوالى 27.5 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة في عمليات الحفر وزيادة كفاءة المعدات واستخدام الحلول البديلة.

وكما جرى خلال الجمعية استعراض أهم المشروعات التى تنفذها عجيبة ومن أهمها البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج حوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وحوالي 10 آلاف برميل من الزيت الخام، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية بحقول مليحة وفرس وتطوير البنية التحتية لجنوب غرب مليحة.

وأضح أنه يجري حاليًا، تنفيذ خطة للتحول الرقمى بجميع القطاعات، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في أنشطة الحقول، من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد.

واستعرض المهندس عصام الدين العجراوي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، النتائج التي تحققت خلال العام ، حيث أشار إلى تحقيق معدلات إنتاج تفوق الخطة المحددة خلال العام ، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 162 مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى 3.3 مليون برميل متكثفات.

وأشار إلى أنه تم النجاح فى خفض معدل التناقص الطبيعى للإنتاج وتحسين معدلات الإنتاج اليومية وزيادة كفاءة محطة المعالجة، مما كان له أثر إيجابى فى المحافظة على استقرار الإنتاج.

وأضاف أنه بالنسبة لمجال المشروعات فقد تم الانتهاء من حفر وإكمال الآبار أتول -4 وقطامية، ما ساهم في إضافة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا منذ ديسمبر 2020، مشيرًا إلى تنفيذ بالعديد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل والبنية التحتية، وشحن وتخزين المتكثفات.