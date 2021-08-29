الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البوري بـ60 جنيها.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم الأحد

أسماك
أسماك

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجل البلطى "1" لتتراوح بين 22-26 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار البوري "1" لتتراوح بين 60-70 جنيهًا للكيلو، وانخفضت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 200 جنيهًا للكيلو.


أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 22 - 26 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2" من 17 - 21 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهاً للكيلو

فلية بلطي من 30 : 110 جنيهاً للكيلو

أسعار السمك البورى
سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 50 - 58 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك البياض
قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو

بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 200 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك المكرونة
مكرونة سويسي من 60 :75 جنيهاً للكيلو

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 130 جنيهًا للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)
مرجان "2" من 25 : 30 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري"3" من 90 : 170 جنيهاً للكيلو

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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